En attendant le Père Noël – Alexandre Lestienne Beauvais, 7 décembre 2022, Beauvais.

En attendant le Père Noël – Alexandre Lestienne

50 Rue des Métiers Beauvais Oise

2022-12-07 15:00:00 – 2022-12-07

Beauvais

Oise

Dès 4 ans.

En attendant le Père Noël, on l’a tous fait, on s’est impatienté. On a parlé, des cadeaux bien sûr, de l’allure du gros bonhomme en rouge, de la façon de descendre par la cheminée… mais s’il n’y avait pas de cheminée ?

Et puis on a cherché, enquêté, questionné. Sans en apprendre davantage.

Qui ne s’est jamais caché, derrière le canapé, pour veiller jusqu’à la venue du fameux joufflu ? Hé bien moi je l’ai fait et je vais vous raconter comment ça s’est passé…

En attendant le Père Noël, ce sont trois contes venus de l’hiver, qu’on se raconte comme au coin du feu, reliés les uns aux autres par des récits de vie, des moments tendres de nos histoires personnelles. Les contes parlent aux enfants. Les récits parlent aux grands. Mais chacun entend.

Dans Noël, ce ne sont pas les cadeaux qui sont le plus importants, ce sont ces liens que l’on tisse, entre nous. Et puis aussi entre le monde et le présent. Le présent comme le moment. Et le présent comme le cadeau que l’on offre. Le lien, autour du papier qui ne cache rien du cadeau mais au contraire met l’accent sur le don : le présent.

Inscriptions au 03 44 15 67 32.

+33 3 44 15 67 32

Beauvais

