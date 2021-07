Soissons Soissons Aisne, Soissons En attendant le grand soir Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

En attendant le grand soir Soissons, 26 août 2021-26 août 2021, Soissons. En attendant le grand soir 2021-08-26 – 2021-08-26

Soissons Aisne Dans le cadre des JEUDIS DE SAINT-JEAN

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ils commencent tout doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques. Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve à leurs cotés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige de la danse. Distribution : Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron (en alternance avec André R Sznelwar). Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia Marinier Lumière : Hervé Lacote Costumes : Michelle Tonteling Production : Camille Rault-Verprey Graphisme : Sarah Cagnat Production déléguée : Le doux supplice // Coproduction, Accueils en résidence et Soutiens : La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie (30), le Domaine d’O – Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale d’Alès (30), La Central del Circ – Barcelone, La Cascade – PNC Ardèche – Rhône Alpes (07), CIRCa – PNC Auch (32), Théatre Christian Liger – Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau– Sète (34), Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences – Lodève (34) // Soutiens institutionnels : DGCA, DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département Gard, la Ville de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée // Compagnie associée à La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie +33 3 23 53 17 37 Dans le cadre des JEUDIS DE SAINT-JEAN

Nous sommes assis autour du plateau. Au centre, ils commencent tout doucement à jouer, à tourner, à défier l’équilibre, révélant instants dansés et spectaculaires portés acrobatiques. Une ode au bal, une introduction à la fête où peu à peu, sans qu’on ne s’en rende compte, on se retrouve à leurs cotés par le simple plaisir d’être ensemble, entraînés dans cette aventure collective : le doux vertige de la danse. Distribution : Avec Boris Arquier, Marianna Boldini, Pierre-Jean Bréaud, Laetitia Couasnon, Fred Escurat, Tom Gaubig, Guillaume Groulard, Pablo Monedero (Otto) et Guillaume Sendron (en alternance avec André R Sznelwar). Écriture et mise en scène : Pierre-Jean Bréaud Regards extérieurs : Julie Lefebvre et Patricia Marinier Lumière : Hervé Lacote Costumes : Michelle Tonteling Production : Camille Rault-Verprey Graphisme : Sarah Cagnat Production déléguée : Le doux supplice // Coproduction, Accueils en résidence et Soutiens : La Verrerie d’Alès – PNC Occitanie (30), le Domaine d’O – Montpellier (34), Le Cratère-Scène Nationale d’Alès (30), La Central del Circ – Barcelone, La Cascade – PNC Ardèche – Rhône Alpes (07), CIRCa – PNC Auch (32), Théatre Christian Liger – Nîmes (30), Théâtre Molière Sète, scène nationale archipel de Thau– Sète (34), Eclats de Rue – Caen (14), Résurgences – Lodève (34) // Soutiens institutionnels : DGCA, DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Département Gard, la Ville de Nîmes, L’ADAMI et La culture avec la copie privée // Compagnie associée à La Verrerie d’Alès, PNC Occitanie Le doux supplice – Pierre Rigo dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Soissons Étiquettes évènement : Autres Lieu Soissons Adresse Ville Soissons lieuville 49.37438#3.3243