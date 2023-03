En Attendant La Pluie Cie Vent Vif CENTRE CULTUREL J.CARMET MURS ERIGNE Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

En Attendant La Pluie Cie Vent Vif
CENTRE CULTUREL J.CARMET, 20 avril 2023, MURS ERIGNE.

Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 10:00. Tarif : 6.8 à 6.8 euros.

Guitare électrique, guimbarde : Sandrine Weiss ; interprétation : Sandrine Weiss, Annie Peltier ; regard extérieur, vidéaste ; scénographe : Alice Chochoy ; direction d'actrices : Isabelle Woussen ; création lumière : Natalie Gallard.

Durée : 45 mn – à partir de 7 ans – 1ère du spectacle

CENTRE CULTUREL J.CARMET
37, ROUTE DE NANTES
MURS ERIGNE
Maine-et-Loire

