En attendant John Bubbles Théâtre le douze dix-huit, 8 décembre 2021, Le Grand-Saconnex.

En attendant John Bubbles

du mercredi 8 décembre au dimanche 12 décembre à Théâtre le douze dix-huit

Comment déconstruire l’image qu’évoquent les claquettes dans la mémoire collective ? Embarquez dans un voyage à travers l’histoire et la culture de cette discipline avec le talentueux Daniel Leveillé ! Dans sa toute première création solo, l’artiste genevois s’attaque à l’image stéréotypée d’un art plutôt méconnu du grand public et propose un spectacle entre « standards » et innovations. Mélangeant des chorégraphies héritées, pour la plupart, de la tradition afro-américaine et des créations personnelles, découvrez un univers unique en son genre. Agrémentées de projections vidéo et d’instruments électroniques faits sur mesure, cet homme-orchestre démontre que le Tap Dance n’est pas une simple danse démodée mais bel et bien une forme artistique riche alliant comme aucune autre le mouvement et la musique. À la conclusion de ces dernières années particulières arrive ce spectacle ludique, original et innovant, qui vous emmène dans un mélange subtil entre tradition méconnue et modernité novatrice. De et avec : Daniel Leveillé

PT 25.- / TR 20.-

Théâtre le douze dix-huit Chemin du pommier 9 Le Grand-Saconnex



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T20:00:00 2021-12-08T21:30:00;2021-12-09T20:00:00 2021-12-09T21:30:00;2021-12-10T20:00:00 2021-12-10T21:30:00;2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:30:00;2021-12-12T18:00:00 2021-12-12T19:30:00