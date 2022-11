En attendant Godot

2022-12-15 – 2022-12-15 L’attente est sans fin et la parole passe le temps. C’est la première fois que cette troupe magnifique, qui depuis des années fait le tour du monde avec son chapiteau et ses spectacles tonitruants, baroques à souhait, se produit au Bois de l’Aune. Pour cette fois ils sont sur le plateau : si Godot vient, il est convenu depuis longtemps qu’il viendra là. Est-ce que quelqu’un attend aussi ? C’est au tour du Footsbarn d’attendre Godot, de se demander s’il va finir par venir, ou pas, si c’est le bon endroit pour attendre. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

