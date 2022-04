En attendant Godot Les Pilles Les Pilles Catégories d’évènement: Drôme

Les Pilles Drôme Les Pilles Spectacle de théâtre “En attendant Godot” de Samuel Beckett.



Par la Compagnie Aron Kitmacher et les Plis de Parabelle.

Mise en scène : Delphine Boisse-Vigreux. info@baronnies-tourisme.com +33 4 75 26 10 35 http://baronnies-tourisme.com/ Les Pilles

