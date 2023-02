En Attendant Godot – La Scala, Paris LA SCALA PARIS, 3 février 2023 00:00, PARIS.

En Attendant Godot – La Scala, Paris En attendant Godot – La Scala. Un spectacle à la date du 2023-02-03 au 2023-04-08 21:00. Tarif : 15.0 44.3 euros.

LA SCALA PARIS PARIS Paris . EN ATTENDANT GODOT Vladimir et Estragon, quelque part à la campagne, à côté d’un arbre, le soir, attendent Godot, dont on ne sait rien, ils n’en savent pas grand-chose non plus et ne se rappellent plus vraiment pourquoi ils l’attendent. Et en attendant ils discutent, se livrent à diverses activités, considèrent l’arbre, le ciel, l’un sa chaussure l’autre son chapeau, à un moment Pozzo et Lucky passent. Voilà toute l’action d’En attendant Godot : presque rien, une attente. Mais ce presque rien permet, plus radicalement que jamais auparavant dans l’histoire du théâtre, de faire toute la place au simple fait d’être là, à la présence humaine, sur scène, des acteurs. Et c’est ainsi que la première grande pièce de Beckett révèle une inventivité formidable, déployant son humour sauvage à même la scène, à chaque instant du jeu. DISTRIBUTION Mise en scène Alain Françon Texte – Samuel Beckett Avec Eric Berger (Lucky) , Guillaume Lévêque (Pozzo), André Marcon (Estragon), Gilles Privat (Vladimir) et Antoine Heuillet (Garçon) Réservation PMR : 01 40 09 44 30. Alain Françon, Eric Berger, Philippe Duquesne, André Marcon, Gilles Privat, Samuel Beckett, Antoine Heuillet, En attendant Godot – La Scala

