« En attendant Godot », Beckett enflamme les planches de La Scala Théâtre La Scala Paris, 10 mars 2023, Paris.

Du vendredi 10 mars 2023 au samedi 08 avril 2023 :

dimanche

de 17h00 à 18h30

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. payant

De 15 à 46 euros

L’incontournable pièce de Samuel Beckett fait sensation à La Scala Paris, où elle se joue jusqu’au 8 avril 2023. Une mise en scène très dynamique d’Alain Françon et des performances d’acteurs bluffantes conquièrent un public d’initiés comme de néophytes.

« En attendant Godot » est sans doute l’œuvre la plus célèbre de Samuel Beckett. Et si vous ne connaissez pas son travail, il est bien d’en lire un bref résumé avant de l’aborder : on ne lit pas et on ne va pas voir du Beckett comme on irait voir le dernier Spielberg…

Si d’aucuns décrivent le scénariste et écrivain irlandais comme une des figures emblématiques du théâtre de l’absurde, lui s’en défendait. C’est pourtant bien dans ce courant que se glisse « En attendant Godot », qu’Alain Françon a mis en scène de sorte qu’elle reste très abordable pour le grand public. Même si chacun mettra ce qu’il voudra derrière la qualification « d’absurde ».

Une mise en scène humaniste au rythme enlevé

Sur les planches de la Scala, un arbre sans feuille, un bout de rocher, un sol gris, des costumes gris, et une grande toile de fond qui pourrait symboliser aussi bien un ciel qu’une montagne. Dans ce paysage aride, presque lunaire, dans lequel s’immiscent quelques furtives mais intenses couleurs bien à-propos, les deux personnages principaux, Vladimir et Estragon, attendent un certain Godot dont on ne sait rien. On attend Godot, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Et Godot ne vient pas.

Une attente qui donne lieu à des punchlines drolatiques, philosophiques, parfois les deux, captivantes pour un spectateur déjà hypnotisé par une mise en scène humaine et un rythme très enlevé, dont on n’a pas l’habitude chez Beckett. Le travail de Françon a ceci d’exceptionnel qu’il teinte l’ensemble d’espoir et d’humanité, personnifiés par nos deux protagonistes dont la profonde affection l’un pour l’autre transparaît au fur et à mesure de la pièce. Et comment ne pas mentionner les incroyables performances d’acteurs, notamment l’exceptionnelle tirade de « l’esclave » (il n’en a qu’une seule), un moment de théâtre remarquable qui reste gravé dans les esprits.

Incontournable pour qui veut s’initier à du Beckett et/ou du Françon. Indispensable pour tous les autres.

Théâtre La Scala Paris 13, boulevard de Strasbourg 75010 Paris

Contact : https://lascala-paris.fr/programmation/en-attendant-godot/

Jean-Louis Fernandez « En attendant Godot » de Samuel Beckett, au théâtre de La Scala Paris (2023)