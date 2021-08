Sainte-Jalle Sainte-Jalle Drôme, Sainte-Jalle En attendant Godot (acte 1) Sainte-Jalle Sainte-Jalle Catégories d’évènement: Drôme

En attendant Godot (acte 1) Sainte-Jalle, 18 août 2021, Sainte-Jalle. En attendant Godot (acte 1) 2021-08-18 – 2021-08-18

Sainte-Jalle Drôme Sainte-Jalle Spectacle de théâtre de Samuel Beckett, par la compagnie « le corps à parole ».

Mise en scène : Sylvain Martin.

Avec : Eric Castex, Sébastien Gorteau, Thomas Perino et Xavier Tchili lecorpsaparoles@gmail.com dernière mise à jour : 2021-08-06 par

