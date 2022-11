EN ATTENDANT FRIOT – THEATRE Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

EN ATTENDANT FRIOT – THEATRE Bourgueil, 26 novembre 2022

4 Avenue Le Jouteux Bourgueil

2022-11-26

Indre-et-Loire Bourgueil 14 EUR 14 Un débat est organisé entre Bernard Friot, sociologue et un entrepreneur libéral (contradicteur).

Problème : on attend Bernard Friot qui ne vient pas. Le journaliste décide d’annuler le débat. Un Gilet Jaune furieux d’être venu pour rien oblige celui-ci à endosser le personnage de Friot pour faire face à l’entrepreneur. Commence alors un débat houleux entre les 2 adversaires qui vont s’affronter sur des notions de valeur économique, de salaire à vie, de création monétaire et de lutte des classes… Une pièce qui fait réfléchir sur nos contradictions avec beaucoup d’humour. Un débat est organisé entre Bernard Friot, sociologue et un entrepreneur libéral (contradicteur).

contact@abbaye-bourgueil.fr +33 6 26 35 28 31 https://abbaye-bourgueil.fr/

