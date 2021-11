Bagnolet Le Colombier Bagnolet, Seine-Saint-Denis En Attendant Friot Le Colombier Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Un débat est organisé entre Bernard Friot et un Contradicteur libéral. Problème : on attend Bernard Friot qui ne vient pas. Le Modérateur décide d’annuler le débat. Un Gilet Jaune furieux d’être venu pour rien oblige le Modérateur à endosser le personnage de Bernard Friot pour faire face au Contradicteur. Commence alors un débat houleux, loufoque, mais économiquement très précis entre ces 3 personnages qui vont s’affronter sur des notions de valeur économique, de salaire à vie, de création monétaire, de tondeuse à gazon et d’État social…

plein tarif 15€, réduit 11€, pro (contacter la compagnie En Déliaison), infos ici : http://lecolombier-langaja.com/programmation/2021-2022/en-attendant-friot/

un débat/cabaret entre un libéral et un défenseur de la pensée de Bernard Friot Le Colombier 20 rue Marie-Anne Colombier Bagnolet Quartier Saint-Fargeau Seine-Saint-Denis

