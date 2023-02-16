EN ATTENDANT CROQ Marcillé-la-Ville Marcillé-la-Ville Marcillé-la-Ville
EN ATTENDANT CROQ Marcillé-la-Ville, 16 février 2023, Marcillé-la-Ville Marcillé-la-Ville.
EN ATTENDANT CROQ
35 rue de Normandie Bibliothèque Marcillé-la-Ville Mayenne Bibliothèque 35 rue de Normandie
2023-02-16 – 2023-02-16
Bibliothèque 35 rue de Normandie
Marcillé-la-Ville
Mayenne
Marcillé-la-Ville
Lectures et jeux, en partenariat avec Croq’les Mots, Marmot !
Bibliothèque 35 rue de Normandie Marcillé-la-Ville
dernière mise à jour : 2023-01-12 par