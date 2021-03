ELANCOURT Le Prisme Élancourt EN ATTENDANT BILLY Le Prisme ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

La Compagnie Caliband Théâtre Invoquer le temps d’un spectacle la magie du cinéma au théâtre. Traverser et dialoguer avec des scènes de films marquantes, les rejouer avec les moyens du spectacle : la lumière, les comédiens, la musique live… La compagnie Caliband poursuit avec cette nouvelle création, son dialogue passionné avec le 7ème art. Grande Salle Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,00€

2021-03-16T20:30:00 2021-03-16T22:30:00

