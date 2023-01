En attendant Ana + Ada Oda Brest Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère 2×5, 2 quintets pour un max d’inventivité et de fougue sur la scène du Club ! Avec le groupe plein d’audace En Attendant Ana, dont les morceaux tourbillonnants et étincelants entrelacent avec délice voix, trompettes triomphantes et riffs cinglants. Le label américain Trouble in Mind ne s’y est pas trompé : de cette nouvelle collaboration est né Juillet (2020) et Principia, qui sortira en février 2023. Et le sautillant groupe Ada Oda, nouveau venu sur la scène bruxelloise, qui souffle un vent de fraîcheur sans pareil avec son improbable mélange de chansons d’amour en italien et de guitares post-punk. Le groupe défendra son premier album Un Amore Debole, sorti cet automne. La curiosité est un super défaut : date à 3€ pour les abonné·es ! Abonné.e 3€ en prévente (+frais), 3€ sur place

Plein tarif 14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

Tarif réduit 12€ en prévente (+frais), 14€ sur place contact@lacarene.fr +33 2 98 46 66 00 https://www.lacarene.fr/EN-ATTENDANT-ANA-ADA-ODA.html Brest

