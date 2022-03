En Aparté #3 – Ensemble Cairn Théâtre d’Orléans, 1 juin 2022, Orléans.

En Aparté #3 – Ensemble Cairn

Théâtre d’Orléans, le mercredi 1 juin à 12:30

**Concert-rencontre, moment d’échange et de convivialité imaginé par l’ensemble Cairn et accompagné par Arnaud Merlin, producteur sur les ondes de France-Musique,** _**En aparté**_**, invite le public à rencontrer un jeune compositeur autour d’une nouvelle partition qu’il aura écrite spécialement pour l’occasion.** La rencontre se déroule en trois temps. Les auditeurs sont tout d’abord invités à écouter une première fois la partition. Dans un second moment, le compositeur est invité à rejoindre les musiciens sur la scène et dialoguer avec l’un d’entre eux ou avec Arnaud Merlin, producteur sur les ondes de France-Musique et médiateur. Et enfin, dans un troisième temps, les musiciens rejouent la pièce, proposant ainsi une nouvelle perspective d’écoute, celle qui immanquablement aura ouvert la parole échangée. On entre ainsi dans l’intimité d’une musique, comme on entre dans l’atelier d’un artiste, visitant les recoins de ses inspirations, partageant ses questionnements et sa quête sonore. Ce troisième _En aparté_ est consacré à la compositrice Pascale Criton. Elle explore les micro-intervalles et leur organisation. Son écriture utilise la scordatura, accords spécifiques des instruments à cordes et du piano, associée aux instruments de l’orchestre et à la synthèse numérique. − **Ensemble Cairn** Direction artistique Jérôme Combier Médiateur Arnaud Merlin Accordéon Fanny Vicens Piano Caroline Cren Violon Léo Marillier Alto Cécile Brossard Violoncelle Alexa Ciciretti Pascale Criton Création − **Mercredi 1er juin** 12h30 − Hall Gratuit Durée 40 minutes

Gratuit

Le public est inviter à rencontrer un jeune compositeur par le biais d’un concert-rencontre.

Théâtre d’Orléans boulevard pierre ségelle 45000 orleans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-01T12:30:00 2022-06-01T13:10:00