En amour, l’expérience immersive et interactive à vivre à La Philharmonie de Paris Philharmonie de Paris Paris, 9 février 2024, Paris.

Du vendredi 09 février 2024 au dimanche 25 août 2024 :

.Tout public. payant

11 euros

En amour est une expérience immersive et interactive, à l’intersection du spectacle vivant, de la performance et de l’installation d’art visuel. Elle prend place dans la série des Rituels pensés par la compagnie Adrien M & Claire B comme des espaces d’expérimentations à la fois collectifs et intimes, placés sous l’égide d’une puissante douceur.

Le corps du public y est invité à former une chorégraphie humaine temporaire, libre et organique. L’installation-expérience Dernière minute a initié cette série en 2022. Pour En amour, le musicien Laurent Bardainne compose une expérience sonore inédite, mêlant pop sensible, musique électronique avec la voix de la chanteuse November Ultra, dans un tressage délicat avec les images.

Avec En amour, la compagnie Adrien M & Claire B propose au public de vivre collectivement et intimement une relation vivante à un espace en transformation qui combine plusieurs expériences.

Une expérience symbolique

Cette forme offre la possibilité de vivre une métamorphose symbolique autour du thème de l’amour et de la séparation. Sa narration prend sa source dans une histoire intime, pour s’ouvrir à plus grand, et partager un parcours de sensations, d’émotions, de formes, de couleurs, de sons et de mots qui viendraient réveiller, déglacer, muscler notre amour à toutes et tous.

Un spectacle d’images et de sons

L’image et la musique sont reliées de manière synesthésique, dans une partition commune de quarante minutes portant une narration, permettant de voir la musique et d’entendre l’image.

Une expérience immersive et interactive

Le public en mouvement est immergé dans l’image et la musique spatialisée, au coeur d’une grande pièce où une partie du sol et des murs est surface de projection. Plusieurs écrans prolongent l’image à la verticale.

Déambulant, pieds nus, dans cet environnement sensible et réactif, le corps du public est une composante de l’oeuvre : les images sont modifiées par sa présence et son mouvement.

Devant les paradoxes et les ambivalences liés à l’usage des nouvelles technologies, nous tentons d’appliquer une démarche de sobriété, un usage réduit à son essence ingénieuse et partagée, ainsi que la plus grande souveraineté possible. Ainsi nous construisons les ordinateurs et les architectures logicielles sur mesure, et le logiciel eMotion, développé par Adrien Mondot depuis 2006, est au coeur de la fabrication de nos images.

Souveraineté technologique au service de nouveaux rituels

Nous utilisons ordinateurs et vidéo-projecteurs dans le but de créer des expériences symboliques, pour jouer des modes d’être au monde, générer une attention sensible aux êtres et aux choses. Nous utilisons des outils numériques pour faire du théâtre, créer des instants vivants partagés par des vivant.es. Nous croyons que la poésie, la beauté et la métaphore sont des clés puissantes, et c’est avec cette intention que nous utilisons ces outils, ayant comme essentielle fonction de créer un trouble, un vertige du réel, une expérience symbolique théâtrale.

Rassemblements, fêtes, spectacles, cérémonies, et toutes les expressions de la vie collective qui s’appuient sur l’imaginaire, le poétique, le symbole, le partage d’émotions ont pour nous valeur d’antidote face à la peur de l’autre et la déconstruction du lien social. Dernière minute (créé en 2022), rituel de soin aux morts et En amour, rituel de restauration de l’amour s’inscrivent dans une série de créations, que nous nommons Rituels.

Ces projets participent à inventer de nouvelles façons d’être ensemble, de nouveaux rituels, à la mesure des enjeux de société contemporains, et directement reliés à notre vécu intime.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

