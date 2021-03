Toute la France EN AMOUR AVEC LE CINEMA QUEBECOIS ET LA FRANCOPHONIE Toute la France

Du 13 au 23 mars, des séances de cinéma comme si vous y étiez, sur la plateforme 25e heure : [https://sallevirtuelle.25eheure.com/](https://sallevirtuelle.25eheure.com/) TOUT LE PROGRAMME

13.03 – 20h LA FEMME DE MON FRÈRE

14.03 – 18h JEUNE JULIETTE, suivi d’une rencontre avec Anne Émond

14.03 – 20h30 CHARLOTTE A 17 ANS

15.03 – 20h CHIEN DE GARDE, suivi d’une rencontre avec Sophie Dupuis

16.03 – 20h ANTIGONE, suivi d’une rencontre avec Nahéma Ricci et Sophie Deraspe

17.03 – 20h UNE COLONIE, suivi d’une rencontre avec Geneviève Dulude de Celles

18.03 – 20h LA TERRE VUE DU CŒUR, suivi d’une rencontre avec Iolande Cadrin-Rossignol

19.03 – 20h TU DORS NICOLE, suivi d’une rencontre avec Stéphane Lafleur

20.03 – 20h MAFIA INC., suivi d’une rencontre avec Marc-André Grondin

21.03 – 18h JE M’APPELLE HUMAIN, suivi d’une rencontre avec Joséphine Bacon

21.03 – 20h30 LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN suivi d’une rencontre avec Denys Arcand

4€/séance

Le meilleur du cinéma québécois en ligne, présenté par ses auteurs, pour soutenir la culture, la francophonie et les salles de cinéma Toute la France france

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

