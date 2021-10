Albi Médiathèque Pierre-Amalric Albi, Tarn En Albigeois, usines, fabriques et habitat industriel aux XIXème et XXème siècles Médiathèque Pierre-Amalric Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

En Albigeois, usines, fabriques et habitat industriel aux XIXème et XXème siècles Médiathèque Pierre-Amalric, 14 octobre 2021, Albi. En Albigeois, usines, fabriques et habitat industriel aux XIXème et XXème siècles

Médiathèque Pierre-Amalric, le jeudi 14 octobre à 18:00

C’est la Révolution industrielle, celle du fer et du charbon, celle du chemin de fer et de l’électricité qui va placer des nouvelles usines et fabriques autour des villes. Loger les salariés et les cadres va modifier la périphérie des villes. Quels ont été les apports pour la ville d’Albi, et comment les a-t-elle intégrés ? _Public adulte / adolescent._

Entrée libre

Conférence sur l’histoire locale par Patrick Trouche, historien des mines de Carmaux et spécialiste du patrimoine industriel et ferroviaire du nord du Tarn Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-14T18:00:00 2021-10-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Médiathèque Pierre-Amalric Adresse 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Ville Albi lieuville Médiathèque Pierre-Amalric Albi