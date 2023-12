EN ADDICTO, Thomas Quillardet – Cie 8 AVRIL Théâtre de l’Aquarium Paris, 8 mars 2024, Paris.

Du vendredi 08 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

dimanche

de 17h00 à 18h15

vendredi, samedi

de 20h30 à 21h45

.Public adolescents adultes. payant

12€ à 22€

L’Abandon, moi, vous, nous, notre limite. Docteur ? L’envie, l’hôpital comme la vie, un genou. Tu rentres, tu respires, tu nous regardes.

Seul en scène, Thomas Quillardet déplie les histoires de patientes et patients, de soignantes et soignants côtoyés durant une résidence au sein du service addictologie d’un hôpital. Une polyphonie de voix pour partager son empathie et radiographier nos liens.

À l’origine de cette pièce, où Thomas Quillardet est à la fois auteur, metteur en scène et comédien, il y a l’expérience d’une immersion dans le service addictologie d’un hôpital. Une résidence de six mois, proposée par le Festival d’Automne, dans le cadre de son partenariat avec l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de l’alliance Culture-Santé, qui fut non seulement un moment fort de rencontre mais aussi une façon de se reconnecter aux outils du théâtre, dans leur expression la plus simple.

Pour des patientes et patients que l’estime de soi a désertés, se déplacer, affirmer sa présence, porter son regard, sont autant d’exercices de remise en confiance. C’est avec cette même simplicité, sans artifice de mise en scène, que Thomas Quillardet se présente pour raconter son expérience.

Quelle parole circule quand se rencontrent des personnes en tentative de sevrage, des soignantes, des soignants débordés et un metteur en scène ? En Addicto déploie récits et histoires, moments de joie ou de vide. C’est aussi un regard documentaire sur l’hôpital, l’addiction et le soin, traversé par une question vertigineuse : comment apaise-t-on sa douleur ?

Le dispositif « Souffleurs d’images » est disponible sur demande ici. Un souffleur bénévole décrit et souffle à l’oreille du spectateur aveugle ou malvoyant, les éléments qui lui sont invisibles le temps d’un spectacle.

Pour réserver et être accompagné dans votre venue : Bérengère Marchand, chargée de l’accueil des publics et des artistes (berengere@theatredelaquarium.net / 01 43 74 72 74)

Théâtre de l’Aquarium 2 route du Champ de Manœuvre 75012 Paris

Contact : https://www.theatredelaquarium.net/festival-bruit/bruit-hiver-23/en-addicto +33143749961 https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://www.facebook.com/THEATREDELAQUARIUM/ https://aquarium.mapado.com/event/290384-en-addicto

Mélina Vernant