En 3 ateliers, découvrez la Mintéalogie en Berry ! Bourges

2022-02-17 – 2022-02-17

Bourges Cher

55 EUR 55 Vous connaissez l’oenologie, la caféalogie, et certainement la zithologie (bierrologie), la Maison NANA1807 vous invite à découvrir la Mintéalogie – la science et l’art de la dégustation visuelle, olfactive et gustative de Thés à la Menthe d’exception à partir de leur variété, terroir d’origine et de leur torréfaction. En participant aux 3 ateliers, la Mintéalogie n’aura plus de secret pour vous !

Pour le plaisir de voyager autour du Thé à la Menthe…

ATELIER #01: INITIATION À LA DÉGUSTATION

ATELIER #02 – DÉCOUVERTE DES ARÔMES

ATELIER #03 – ORIGINES, CÉPAGES & TERROIRS

+33 2 48 23 02 60

