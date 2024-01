En 2024, on célèbre Hector Guimard, mercredi 31 janvier 2024.

Du mercredi 31 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Hector Guimard est le représentant majeur de l’architecture Art nouveau à Paris. Des conférences et des animations, programmées tout au long de l’année, permettront de mieux connaître son parcours et talentueux travail, ses influences, sa vie personnelle et professionnelle.

Tout le monde connaît les célèbres entrées de métro parisien, et peut-être le Castel Béranger célèbre immeuble du 14 rue Jean de La Fontaine dans le 16earrondissement, mais peu connaissent leur auteur.

Si Hector Guimard (1867 – 1942) fut le représentant majeur en France de l’Art nouveau, il n’a sans doute pas eu la reconnaissance méritée. Maître des arts décoratifs en France, il est celui qui osa les courbes, les arabesques, les fleurs et des matériaux nouveaux dans l’architecture. Grand admirateur de Viollet-le-Duc, sa rencontre avec Victor Horta à Bruxelles, en 1895, sera déterminante dans son écriture architecturale et artistique.

2024 sera donc une année Guimard pour découvrir son œuvre parisienne et renouer avec un immense artiste plus connu aux États-Unis que dans son pays d’origine. Conférences et expositions permettront de mieux connaître son parcours et talentueux travail, ses influences, sa vie personnelle et professionnelle.

Cette année Guimard rimera aussi avec la thématique des Mardis de l’histoire de Paris, conférences organisées par les Sociétés d’histoire des arrondissements.

Plusieurs lieux dans Paris (voir détail dans la programmation)

Contact :

Clément Dorval / Ville de Paris Porte parisienne par Hector Guimard, 14 rue Jean de la Fontaine (16e)