En 2024, apprenez à recharger une meilleure énergie, grâce au Tai Chi Kung Fu ! Gymnase Rosa Park Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 13 janvier 2024

de 15h00 à 17h00

.Public adultes. payant

10 euros

Réservation par téléphone au 06 68 03 23 56

Portes ouvertes de l’association Rhe Yi Tao : démonstration par M. Chen Yi rhe suivie d’une initiation au Tai chi et aux arts martiaux internes complémentaires, pour apprendre à avoir une meilleure circulation de l’énergie.

Si vous avez décidé de démarrer ou reprendre une activité

physique, complète pour la santé, dynamique et Zen,

venez découvrir Tai chi Kung fu ! Cet art millénaire, basé sur la culture ancienne chinoise favorisant la santé est à

la fois une pratique de santé (physique et mentale) et art martial non-violent. Il nous

permet de nous remuscler harmonieusement, améliore en profondeur notre circulation

énergétique, notre métabolisme et nos défenses immunitaires, développe notre

système respiratoire, notre équilibre et notre coordination. Il nous apprend à

lâcher prise et accroît notre concentration et notre mémoire, le tout dans la

bonne humeur.

Né à

Pékin, 6e Duan de la Fédération Chinoise d’Arts Martiaux de Chine, diplômé

de l’Etat français DEPEJS, M. CHEN Yi Rhe enseigne depuis plus de 20 ans à

Paris.

Gymnase Rosa Park 2 Rue du Moulin des Lapins 75014 Paris

Contact : +33668032356 yirhechen@gmail.com https://www.facebook.com/yirhe.chen/ https://www.facebook.com/yirhe.chen/ https://www.rheyitao.fr

