En 1853, le baron Haussmann fut nommé préfet de la Seine par Napoléon III. C’est à lui qu’il confia les Grands travaux de Paris sous le Second Empire. A l’occasion du 170e anniversaire du lancement de ces travaux d’envergure, la Ville de Paris propose tout au long de l’année 2023 un très grand nombre d’évènements. Des conférences, des expositions, du théâtre, un colloque universitaire sont au programme et permettent de revenir sur ces années Haussmann et cet héritage emblématique, tant sur le plan patrimonial qu’historique. A lire aussi, notre article sur les travaux haussmanniens Contact :

LÈon & LÈvy / Roger-Viollet Boulevard Haussmann au XIXe siècle

