Sane-et-Loire Châtenoy-le-Royal EUR Jouer la transparence c’est laisser paraître la réalité toute entière, exprimer la vérité sans l’altérer, tout montrer pour tout voir. C’est ce que peut faire un politicien, un médecin, un écrivain… Mais en arts plastiques, jouer la transparence cela peut être révéler les secrets de sa technique, des matériaux utilisés, des trucages employés pour créer l’illusion. Cela peut être aussi se dévoiler à nu, de manière crue, humoristique ou poétique.

Le but de l’exposition est également de jouer avec la transparence. Le mot transparence signifie au sens propre qu’un corps se laisse traverser par la lumière, les rayons lumineux visibles étant perçus à travers certaines substances.

C’est donc en exploitant tous les sens du mot transparence et à travers la sensibilité et le point de vue de chaque artiste que La Ferme se propose cette année de présenter une exposition lumineuse, chatoyante, poétique et authentique.

Exposition

« En 2022, La Ferme joue la transparence »

Du 19 novembre au 04 décembre 2022

Tous les jours sauf lundi et mardi

Entrée libre contact@ferme-de-corcelle.fr http://www.ferme-de-corcelle.fr/ Châtenoy-le-Royal

