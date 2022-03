Emy Féerie Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Emy Féerie Nice, 15 janvier 2022, Nice. Emy Féerie Théâtre de l’Eau Vive 10 bd Carabacel Nice

2022-01-15 – 2022-01-15 Théâtre de l’Eau Vive 10 bd Carabacel

Nice Alpes-Maritimes EUR 8 8 Conte : Chant et théâtre. Vivant au coeur de la nature, Emy est une petite fille enjouée qui dispose de pouvoirs magiques insoupçonnés. theatredeleauvive@gmail.com +33 4 93 27 10 49 https://theatredeleauvive.com/ Théâtre de l’Eau Vive 10 bd Carabacel Nice

dernière mise à jour : 2021-10-22 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Théâtre de l'Eau Vive 10 bd Carabacel Ville Nice lieuville Théâtre de l'Eau Vive 10 bd Carabacel Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Emy Féerie Nice 2022-01-15 was last modified: by Emy Féerie Nice Nice 15 janvier 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes