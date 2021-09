Curnier Curnier Curnier, Drôme Empruntez des jeux avec mistigri Curnier Curnier Catégories d’évènement: Curnier

Drôme

Empruntez des jeux avec mistigri Curnier, 15 septembre 2021, Curnier. Empruntez des jeux avec mistigri 2021-09-15 11:00:00 – 2021-09-15 13:00:00

Curnier Drôme Curnier L’AASHN est une antenne de Mistigri pour permettre d’emprunter des jeux 1 fois par mois à la maison sociale de Curnier. Mistigri est une ludothèque associative proposant plus de 500 jeux! assos.anim.ms.curnier@wanadoo.fr +33 4 75 27 45 39 https://animationsociale.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Curnier, Drôme Autres Lieu Curnier Adresse Ville Curnier lieuville 44.3858#5.23549