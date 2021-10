Emprise sectaire et violences sexuelles, quel consentement peut-il exister ? Centre National d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire, 30 novembre 2021, Chevilly-Larue.

Centre National d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire, le mardi 30 novembre à 14:00

L’adhésion à un mouvement, une organisation est un choix personnel et bien souvent volontaire. Mais ce choix peut-il encore être libre et éclairé lorsqu’il s’agit d’un mouvement à caractère sectaire ? Les pratiques mises en œuvres, jusque parfois dans la sphère intime, ne sont-elles pas des violences pour la personne qui les subies. A l’instar des mouvements de libération de la parole circulant ces dernières années, les victimes d’emprise sectaire, dont 2 sur 3 sont des femmes, sont de plus en plus nombreuses à pousser la porte de structures d’accueil afin de témoigner de leur vécu et être aidées. A l’issue de la projection de notre vidéo de prévention et avec le témoignage de victimes, nous vous proposons d’échanger ensemble autour des violences sexuelles que subissent les femmes victimes d’emprise sectaire afin que chacun puisse être vigilant et mobilisé pour mieux accompagner et prévenir Sur inscriptions / réservations : [[contact@caffes.fr](mailto:contact@caffes.fr)](mailto:contact@caffes.fr) / 03.20.57.26.77 et 06.45.32.60.05 Par le CAFFES, Centre national d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire. _Cet événement s’inscrit dans le cadre de la programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._

Entrée libre sur inscriptions | pass sanitaire et port du masque obligatoire

Projection-débat

Centre National d’Accompagnement Familial Face à l’Emprise Sectaire 7-9 rue des Jardins Chevilly-Larue Val-de-Marne



