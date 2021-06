Empreintes Martigues, 21 juin 2021-21 juin 2021, Martigues.

Empreintes 2021-06-21 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-03 19:00:00 19:00:00 Salle de l’Aigalier Place du 8 Mai 1945

Martigues 13500

« En permettant à des réfugiées et à des habitantes de Martigues de partager une expérience artistique basée sur des techniques d’empreintes, nous avons pu vivre l’hospitalité et la solidarité, et des liens forts se sont développés.

De mon côté, à travers mes recherches plastiques, je mets en œuvre des procédures d’empreintes d’éléments du corps, d’objets ou de lieux, chargés de mémoires.

Nous sommes heureuses de vous présenter nos travaux. »

Claire Chefdeville.

Une de exposition de Claire Chefdeville, et de l’atelier Femmes & Empreintes dans le cadre des Fadas du Monde 2021.

