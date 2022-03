Empreintes imaginaires – Anne Geffrelot Saint-Malo, 12 mars 2022, Saint-Malo.

Empreintes imaginaires – Anne Geffrelot Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur Saint-Malo

2022-03-12 – 2022-05-01 Rue Saint-Sauveur Chapelle Saint-Sauveur

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Empreintes imaginaires est un projet sur le thème de l’abstraction lyrique, conjuguant la peinture et la musique orchestrée par l’Ensemble Adagio Espressivo, ensemble instrumental et vocal basé à Rennes. Ce concept nouveau, ouvert à tous, se réalisera en deux temps forts : la co-conception d’une oeuvre dans un espace-temps limité ; la promotion de l’héritage du bleu, pour sensibiliser le public au rôle inestimable du monde maritime sur notre terre.

Anne Geffrelot et les musiciens seront à l’oeuvre en direct, les 2 et 9 avril à 14h30, 15h30 et 16h30.

+33 2 99 40 78 04 http://anne-geffrelot.fr/

