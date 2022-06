Empreintes : Félix Arnaudin Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Pyrénées-Atlantiques

Empreintes : Félix Arnaudin
2022-07-23

92 ter avenue de Montbrun Forêt du Pignada Anglet Pyrénées-Atlantiques

2022-07-23 – 2022-07-23

Forêt du Pignada 92 ter avenue de Montbrun

Anglet

Lecture-spectacle autour de Félix Arnaudin, poète et photographe landais, dans la forêt du Pignada, par le Théâtre des Chimères.
+33 5 59 58 35 60
EUR 0

Forêt du Pignada 92 ter avenue de Montbrun Anglet

