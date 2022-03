EMPREINTES ET FAUNE SECRÈTE DU PRIEURÉ Soumont Soumont Catégories d’évènement: Hérault

Soumont Hérault Soumont 15 EUR Les enfants vont découvrir au cours d’une après-midi pleine de sensations fortes, la faune secrète du parc du Prieuré de Grandmont, notamment sa petite population de cervidés.

L’atelier permettra de présenter le domaine et de réaliser chacun un moulage d’empreinte à emporter chez soi.

Pendant que les moulages sècheront, Gilles emmènera les petits naturalistes en exploration dans le parc, afin de trouver les traces laissées par les animaux qui vivent ici et observer de près cerfs et daims grâce à une approche à pas de loup…

