GRATUIT – sur inscription sur notre site internet

Empreintes et faune secrète

Dimanche 16 octobre de 14h à 16h30

Domaine de Restinclières – sur le parvis du château

Public : Enfants de 7 à 11 ans et leurs parents

Partez en famille explorer le parc du Domaine de Restinclières, à la recherche de sa faune secrète : avec l’aide de Gilles, vous chercherez les petites et grosses bêtes du domaine, invisibles le plus souvent, mais qui laissent des traces pour qui sait regarder et écouter ! (sentir aussi…)

Avec l’association KERMIT

Coordonnée (à utiliser si besoin le jour de l’animation : 06 38 02 77 21)

Découvrez le Domaine de Restinclières – Prades -le-Lez:

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

Ouverture 7j/7

Parking gratuit

Aire de jeux

Aires de pique-nique

Divers sentiers de randonnées et de balades

Accès libre et gratuit à tous les équipements

Des animations toutes l’année

domainederestinclieres@herault.fr http://domainederestinclieres.herault.fr/

Vous ne voulez rien manquer de notre programmation, notre actualité : inscrivez-vous à notre newsletter en quelques clics sur notre site internet

