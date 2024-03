EMPREINTES DE RÉSIDENCE, RENCONTRE AVEC LE PUBLIC – RÉSIDENCE DU GDRA AU LYCÉE LOUIS PASTEUR La Canourgue, mardi 12 mars 2024.

EMPREINTES DE RÉSIDENCE, RENCONTRE AVEC LE PUBLIC – RÉSIDENCE DU GDRA AU LYCÉE LOUIS PASTEUR La Canourgue Lozère

Du 4 au 14 mars, le GdRA (Groupe de Recherches Artistiques) continue au Lycée de la Canourgue les rencontres et enquêtes en paysages vers le spectacle La Cham , à l’invitation des Scènes croisées de Lozère.

Les Bondons sont des terrains de subsist…

Les Bondons sont des terrains de subsistances qui nourrissent et qui laissent habiter. Le village est situé à proximité de mégalithes anciens de plus de 4000 ans. Ces pierres dressées par des personnes font encore traces et mystères aujourd’hui. Comment parlent-elles ? À quelques kilomètres, au sein du réseau cristallin des roches, un gisement uranifère a mis 359 millions d’années à minéraliser pour exister. De 1980 à 1989, en neuf ans de minage humain, il fut excavé et toutes traces effacées.

Qu’en pense la terre ? Qu’en pensent les jeunes lycéens en formation au Lycée aquacole de la Canourgue ? Qu’ont-ils à dire de ces couches multiples sur lesquelles nous reposons. Quelle empreinte les touche ? La leur, la nôtre, celle des autres vivants, ceux d’avant et ceux qui ne sont pas humains ? Quelles traces ?

Avec la classe de terminales du Lycée Louis Pasteur, le GdRA, Widad Mjama, François Huguet, Julien Cassier, Christophe Rulhes

Un projet soutenu par la Région Occitanie, les Scènes Croisées de Lozère, la DRAC Occitanie, la DRAAF-SRFD Occitanie et le Lycée Louis Pasteur, EPL de la Lozère EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-12 18:00:00

fin : 2024-03-12 19:00:00

Route de Fraissinet

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie billetterie@scenescroisees.fr

