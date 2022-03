Empreintes – Autre regard #2 Le Champilambart, 19 juin 2022, Vallet.

Empreintes – Autre regard #2

Le Champilambart, le dimanche 19 juin à 15:00

Au-delà de l’élaboration et la réalisation d’un spectacle regroupant danseurs de l’IME de Vallet (jeunes en situation de handicap) et élèves de l’école de musique Sèvre et Loire, le projet Autre Regard porte sur les regards croisés qu’ont les uns sur les autres, les jeunes participants (musiciens et danseurs) et le public, avec une proposition artistique dans laquelle la moitié des artistes sont des jeunes en situation de handicap. Une rencontre humaine et artistique

Empreintes – 3ème édition du spectacle Autre Regard

Le Champilambart 13 route des Dorices, 44330 Vallet Vallet Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T15:00:00 2022-06-19T16:00:00