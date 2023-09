77 connexion Empreinte Savigny-le-Temple, 16 décembre 2023, Savigny-le-Temple.

77 connexion Samedi 16 décembre, 14h30 Empreinte

Le RIF – Réseau des musiques actuelles en Île-de-France et ses adhérents vous invitent à ce temps d’infos musicien∙ne∙s, qui sera l’occasion d’échanger ensemble autour d’ateliers et de conférences, de participer au speed-meeting avec des actrices et acteurs des musiques actuelles, ou encore de faire connaissance avec les potentiel∙le∙s futur∙e∙s partenaires de vos projets à l’occasion de l’apéro-rencontres. En parallèle auront lieu des temps de dépistages auditifs et de moulage de bouchons d’oreilles. On finira la soirée avec un concert des groupes accompagnés / repérés par les adhérents du RIF.

Empreinte 301 Av. de l’Europe Savigny le Temple Savigny-le-Temple 77176 Mosson Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T14:30:00+01:00 – 2023-12-16T22:30:00+01:00

