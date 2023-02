Empreinte-s, 18 février 2023, Brux Brux.

Empreinte-s

Musée expo de Brux Brux Vienne

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-18 18:00:00

Brux

Vienne

Brux

Projet photographique participatif EMPREINTE-S.

“Nous devons laisser une empreinte, dans une société où nous vivons de plus en plus longtemps.

Mais quelle empreinte laisser ? Que transmettre aux générations futures ?

Photographe depuis de nombreuses années, passionné par l’image, l’art et la parole, je me suis posé ces différentes questions afin d’élaborer ce projet artistique en lien avec la mémoire et le souvenir.

Donner la parole aux anonymes qui font l’histoire de la France : une expérience à part entière.

Expérience esthétique, sociologique, humaine et photographique.”

Comment contribuer au projet ?

Vous faire prendre en photo.

Raconter, transmettre un message, une pensée, un souvenir, une anecdote…

C’est tout !

Repartez avec votre photo souvenir, imprimée directement sur place.

Toutes les personnes, sans limite d’âge, sont bienvenues.

+33 6 51 63 60 93

Emmanuel FROT

Brux

