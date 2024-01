Empreinte: Panique Olympique Brive-la-Gaillarde, dimanche 26 mai 2024.

Empreinte: Panique Olympique Brive-la-Gaillarde Corrèze

Dernière étape avant les J.O ! Agnès Pelletier poursuit son rêve fou de danse collective ouverte aux amateurs, dans laquelle l’important, c’est de participer !

La sixième vague de Panique olympique, orchestrée par Agnès Pelletier et les danseurs de sa compagnie Volubilis, déferle sur Brive. Objectif prendre la rue en dansant, faire choré géante à plusieurs centaines de participants, créer des liens entre corps sportif et corps sensible ! Cette chorégraphe du dehors fabrique un grand élan chorégraphique à travers toute la Nouvelle-Aquitaine qui se terminera à Paris, avec mille cinq cents danseurs, pour le lancement des J.O.

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle des Jeux olympiques de Paris 2024.

Dates répétitions les 21, 22 et 23 mai.

Infos et inscriptions Ghalem Toumi, ghalem.toumi@sn-lempreinte.fr

Gratuit

Place Aristide Briand

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 17:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00



L'événement Empreinte: Panique Olympique Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2024-01-26 par Brive Tourisme