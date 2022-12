Atelier Dégustation Empreinte Hôtel Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Jeudi 15 Déc à 19h45 Thématique « COGNAC vs ARMAGNAC »

Empreinte Hôtel 80 Quai du Chatelet 45000 Orléans

Cet Atelier Dégustation Spécial est à destination de tous les amateurs de Spiritueux qui souhaitent découvrir, apprécier, deguster le COGNAC & l' ARMAGNAC

Cette activité est encadrée par un professionnel vous apporte conseils et explications afin d’apprécier davantage ces boissons d’exceptions. Vous pourrez ainsi « briller » en partageant vos connaissances lors de vos dîners entre collègue, amis ou famille. Passionnés ou Amateurs, chacun y trouvera son Bonheur …

Rendez-vous Jeudi 15 Déc à 19h45 pour la dernière soirée thématique de l’année

Les Ateliers Dégustation d’Empreinte Hôtel ? Qu’est-ce que c’est ? C’est l’occasion de passer un moment gustatif intense et voyager au gré des saveurs.

Selon les Ateliers, Histoire, mixologie, élaboration, subtilités, nuances et autres aspects comme nouvelles saveurs, de techniques de fabrication et d’anecdotes surprenantes, sont abordés.

Cette activité est encadrée par un professionnel qui prodigue tous les conseils et explications afin d’apprécier ces boissons d’exceptions, pour ensuite les partager lors de vos dîners.

La dégustation est accompagnée de d’amuses bouche ou autres mets en accord avec la thématique.

Et bien sur toujours avec modération …

