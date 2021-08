Orléans EMPREINTE Galerie Loiret, Orléans Empreinte Galerie présente RIREFISH vs MIFAMOSA pour le dernier weekend de l’exposition EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

RIRE FISH et MIFA MOSA, tous deux Street Artistes Orléanais se livrent à une joute Street Artistique estivale à quatre mains, dans ce lieu réhabilité pour l’occasion (l’ancien bar l’Orléanaise) … Une belle complicité créative à 4 mains et les oeuvres renouvelées jusqu’au derniers jours. Venez nombreux !!! Ensuite il sera trop tard °Vendredi 27 août 14h/21h °Samedi 28 août 14h/21h °Dimanche 29 août 14h/21h (fin) Entrée Libre 2 Rue d’Alibert Orléans

En passant la porte, le visiteur est invité à une immersion dans l’univers d’une rivalité entre Aérosol et Mosaïque… EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans Loiret

