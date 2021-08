Orléans EMPREINTE Galerie Loiret, Orléans Empreinte Galerie présente RICARDO DE OLIVIERA “FIGURES” EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

RICARDO DE OLIVIERA est un Artiste Peintre autodictacte qui réside à Orléans depuis 45 ans. L’Artiste s’exprime avec pudeur et affectionne tout particulièrement le figuratif. RICARDO DE OLIVIERA s’exprime essentiellement à l’encre de chine qui donne une profondeur, une intensité, une émotion. «Difficile de mettre des mots sur ses grisgris » dit-il. L’Artiste dessine sans penser. Les yeux sont ses premiers gestes qu’ils couchent sur la feuille afin d’y « voir » plus clair. Ensuite, l’Artiste s’étend sur du grand format. D’après lui pas de bonnes ou de mauvaises figures. Elles sont toutes ses personnalités, libre de les créer. RICARDO DE OLIVIERA nous invite dans cette exposition à partager une certaine vision de l’autre avec bienveillance. «FIGURES» exposition ⇾ Ven 20 août 18h/22h ⇾ Sam 21 août 15h30/22h ⇾ Dim 22 août 15h30/20h ET ⇾ Ven 27 août 18h/22h ⇾ Sam 28 août 15h30/22h ⇾ Dim 29 août 15h30/20h Empreinte Galerie 2 rue d’Alibert Orleans Entrée libre

Ces figures sont le fruit de son imagination qui reflètent des sentiments intérieurs du moments. EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans Loiret

