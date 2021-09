Orléans EMPREINTE Galerie Loiret, Orléans Empreinte Galerie Présente “De l’Amazone à la Loire …” et la Galerie1492 EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Pour la première fois, Empreinte Galerie reçoit une Galerie d’ART spécialisée dans l’Art Précolombien pour une exposition inédite à Orléans. Cette exposition présente un large éventail d’œuvres issues des cultures précolombiennes (avant 1500) provenant de la Galerie 1492. L’Art Précolombien est l’Art des cultures qui se sont épanouies sur un continent qui s’étend sur plus de 10.000 km de la Terre de Feu au Mexique sur une période allant jusqu’au milieu du 16ème siècle. A partir de 1492, les européens prennent pieds aux Antilles. En 1521 Cortès s’empare de la ville de Mexico et Pizarro conquiert le Pérou peu après … Découvrez plus d’une cinquantaine de pièces de Collection représentant un large panel des plus grandes cultures de La Mésoamérique, de L’Amérique Centrale, des Caraïbes et d’Amérique Centrale. Les Collectionneurs avertis comme les Amateurs d’Art y trouveront des œuvres majeures des civilisations Mochica, Teotihuacan, Diquis ou Maya… Pour tous, l’occasion de découvrir des œuvres puissantes. Yannick Durand de Galerie1492 se fera un plaisir de vous présenter ces pièces et pourra vous accompagner dans une quête spécifique de pièces de Collection. Jeudi 09 Sept : 10h/22h Vendredi 10 Sept : 10h/22h Samedi 11 Sept : 10h/23h Dimanche 12 Sept : 10h/23h Entrée Libre Empreinte Galerie 2 Rue d’Alibert Orléans

Cette exposition inédite d’Art Précolombien est une invitation au voyage qui vous emmènera de l’Altiplano des Inca aux cotes désertiques des Nazca. EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans Loiret

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T22:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T22:00:00;2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T23:00:00;2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T23:00:00

