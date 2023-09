« ÇA PART EN LIVE … » EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans « ÇA PART EN LIVE … » EMPREINTE Galerie Orléans, 23 septembre 2023, Orléans. « ÇA PART EN LIVE … » 23 et 24 septembre EMPREINTE Galerie ENTRÉE LIBRE L’Artiste LE YACK & les Street Artistes Orléanais RIRE FISH & RISE exécuteront des fresques en direct LIVE devant le public samedi & dimanche après-midi à partir de 15h*.

Venez nombreux voir les Artistes exercer leur ART, chacun avec leur univers street artistique ou manga. Du véritable ART de rue !

*Exhibitions soumises à la clémence de la météo Un évènement en partenariat avec l’Association Faire Ma P’Art EMPREINTE GALERIE

2 Rue d’Alibert Orléans

Entrée Libre EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T15:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:30:00+02:00

