Découvrez 120 oeuvres peintes sur de véritables billets de banque par +70 Street Artistes locaux, nationaux et internationaux qui se sont mobilisés pour cette exposition d’Art solidaire intitulée « MONEY MONEY MONEY … » Des Artistes seront présents et effectueront des fresques devant le public samedi & dimanche après midi. Venez nombreux !

Mer 20 & Jeu 21 Sept : 18h30/21h30

Ven 22 & Sam 23 Sept : 11h/22h30

Dim 24 Sept : 11h/18h

2 Rue d’Alibert Orléans

L’Association Faire Ma P’ART a été créée pour financer les actions de l’association Les Mains Tendues qui a pour objet d’apporter secours et assistance aux personnes sans-abris ou en grande précarité. C’est un trait d’union entre les hommes.

Son ambition ? Par l’Art, apporter du réconfort aux plus fragiles, sensibiliser le plus grand nombre aux difficultés que certains rencontrent.

Faire Ma P’ART réunie des Artistes, venus de tous les horizons, qui ont décidé à leur manière, de faire leur [part] en donnant de leur temps et de leur talent pour financer, par leur Art, les actions des bénévoles intervenants auprès des sans-abris et des personnes en grande précarité.

Faire Ma P’ART participe tout au long de l’année à des événements, festivals , expositions et organise des ventes aux enchères d’Art sur Drouot on Line pour récolter des fonds.

Faire Ma P’ART concentre tous ces efforts pour l’Association Les Mains Tendues afin de financer les actions menées auprès des personnes fragilisées par la vie.

Site officiel Faire Ma P’ART :

https://www.fairemapart.com/

Contactez Faire Ma P’ART:

https://www.fairemapart.com/contact

EMPREINTE Galerie 2 rue d'Alibert 45000 Orléans

2023-09-20T18:30:00+02:00 – 2023-09-20T21:30:00+02:00

2023-09-24T11:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

Faire Ma P’Art