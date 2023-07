ARTEFACT[s] EMPREINTE Galerie Orléans, 21 juillet 2023, Orléans.

Dans cette nouvelle série, toujours aux crayons de couleurs, Philippe Charlet donne à voir des collections d’objets, mais pas n’importe quels objets et dans un ordonnancement spécifique : l’artiste a en effet fait le choix de reprendre uniquement des pièces de rebut, destinées aux déchets…

Ces objets de rebut, ces artefacts, ces déchets, sont dans la plupart des cas disposés dans des compositions très classiques et agencés selon un code chromatique, rouge, bleu, vert,… Ces représentations picturales sont des natures mortes, mais également pour certaines des vanités, voire des … Les rappels aux cabinets de curiosité sont omniprésents, ainsi que les références au street art par les très nombreux graffitis et les grands applats nerveux de peinture à l’huile… On flirte parfois avec l’art brut grâce aux artefacts (réels cette fois, tels un tournevis, un tube de crème entamé, une liasse de relevés de bourse, un CD,…).

Ces compositions de grand format [au minimum 40F] sont réalisées dans un style réaliste en utilisant une technique très particulière, dessin sur papier puis marouflage du dessin sur toile de coton brut, à la colle de peau…

Ainsi la problématique générale est axée sur le consumérisme et son corollaire, le matérialisme… Comme le dit si bien Tyler Durden, « Les choses que l’on possède finissent par nous posséder »…

Mais ces accumulations sont peut-être aussi là pour nous égarer, pour nous distraire d’une autre réalité, rappelée à la fois par certains des objets qui sont montrés, par les références de livres et de magazines, par les prises de notes sous forme de graffitis ainsi que par les objets réels insérés dans les compositions…

