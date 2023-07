Cet évènement est passé EMPREINTE Galerie Expose EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans EMPREINTE Galerie Expose EMPREINTE Galerie Orléans, 14 juillet 2023, Orléans. EMPREINTE Galerie Expose 14 – 16 juillet EMPREINTE Galerie Entrée Libre CHRISTOPHE JOSEPH présente « Blake Wire » Exposition du 14 au 16 Juillet 2023

Vendredi 14 juil : 15h30/22h30

Samedi 15 juil : 15h30/22h30

Dimanche 16 juil : 15h30/19h Son domaine ? le Digital Art dans lequel il s’imprime avec talent !!! CHRISTOPHE JOSEPH se définie comme un Artiste Néo POP.

Son travail est un véritable déluge d’atomes et de couleurs numériques dans lesquels sont tamisées les icônes américaines, anglaises, françaises et les référence de la pop culture. En savoir + sur l’Artiste …

CHRISTOPHE JOSEPH est un Artiste qui est né en 1967 à Valenciennes … Jeune homme, il fait ses études dans la région lilloise et se passionne pour l’Art . Il entre alors aux Beaux-Arts où il étudie 5 ans. L’Artiste découvre ensuite le monde de la communication et de la publicité où il exerce son talent … Puis il se spécialise dans la création et la reproduction d’images, de photographies, d’œuvres monumentales durant plusieurs années. CHRISTOPHE JOSEPH se nourrit d’influences multiples et se définie comme Artiste Néo Pop dans la lignée de Robert Mars. Interpellé par l’Art dans tous ces domaines, par les facultés innovatrice de l’Art numérique, par la création photographique . C’est tout naturellement qu’il se dirige vers son domaine de prédilection le Digital Art. L’Artiste à l’imagination débordante, se définie comme Artiste Néo Pop dont le travail est un véritable déluge d’atomes et de couleurs numériques. CHRISTOPHE JOSEPH est depuis 2020 un Digital Artiste, créateur indépendant et réalisateur de ses propres œuvres. Il aime travailler sur des matières comme le verre, le plexi, l’aluminium pour accentuer les nuances de couleur et les effets de transparence.

Créativement Vôtre … EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T15:30:00+02:00 – 2023-07-14T22:30:00+02:00

