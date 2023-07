EMPREINTE GALERIE présente EMPREINTE Galerie Orléans, 7 juillet 2023, Orléans.

Torfer.ab présente sa 1ère exposition « Seconde Vie … » L’Artiste blésois pose [son] œil sur ces objets destinés au rebus et leur donne une « Seconde Vie … » en les réutilisant avec sensibilité, humour et créativité. À découvrir ce week-end seulement !

Ven 7 juil : 18h/22h30

Sam 8 juil : 15h30/22h30

Dim 9 juil : 15h30/19h

C’est la 1ere exposition de la saison 4 d’Empreinte Estivale avec

1 week-End = 1 Artiste à voir tout l’été jusqu’à fin août Venez nombreux

2 Rue d’Alibert Orléans Bord de Loire

THORFER.AB , d’origine portugaise, est un sculpteur qui vit près de Blois et que rien ne le prédestinait à la sculpture. Son gout du beau et le besoin de créer le mène à exercer le métier de paysagiste.

L’Artiste, autodidacte, manie avec dextérité toute sorte de matériaux. Il pose un œil curieux sur ces objets destinés au rebus. Il cherche et leur donne une nouvelle vie avec sensibilité, humour et créativité.

THORFER.AB a un dada : le détournement d’objets … Ce « géo-trouve-tout », passionné qui devient un « Fondu de métal »… Un créatif de l’Art de la Récup’.

L’Artiste prospecte outils anciens de jardin (ou pas), phares de moto, réservoir, enjoliveur, plaque, grille de métal etc … puis cherche la parfaite adéquation en le matériau et son envie de créer et l’idée germe dans son regard.

THORFER.AB ensuite réalise, assemble, soude, découpe, quelques coup de pinceau (ou pas) et le banal objet se transforme en sculpture, tableau d’où se dégage une émotion, une attitude, une histoire…

L’Artiste se confie « j’aime recycler, redonner vie aux matériaux qui renaissent sous mes doigts, une seconde vie qui commence et qui je l’espère embellit la vie de celui qui regarde … »

THORFER.AB expose une de ses œuvres actuellement au-dessus du porche d’entrée d’Empreinte Hôtel. Levez la tête et vous verrez son « Poisson Grand Format » qui s’anime lorsqu’il y a du vent.

L’Artiste est aujourd’hui à la retraite et s’adonne pleinement à sa passion « métallique ».

EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-07-07T18:00:00+02:00 – 2023-07-07T22:30:00+02:00

2023-07-09T15:30:00+02:00 – 2023-07-09T19:00:00+02:00

