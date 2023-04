EMPREINTE GALERIE EMPREINTE Galerie Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

EMPREINTE GALERIE EMPREINTE Galerie, 22 avril 2023, Orléans. EMPREINTE GALERIE Samedi 22 avril, 15h00 EMPREINTE Galerie ENTRÉE LIBRE L’exposition « Frénésie & Matière …» a rencontré un grand succès !

Vous avez été nombreux à demander à voir l’exposition en visite privée …

Alors rendez-vous pour une réouverture exceptionnelle Samedi 22 Avril de 15h à 17h. L’Artiste revient en personne, pour vous accueillir le temps d’un finissage avant décrochage. Venez nombreux après il sera trop tard … Exposition « Frénésie & Matière »

Finissage Samedi 22 Avril 15h/17h

Empreinte Galerie 2 rue d’Alibert Orleans

Quartier Châtelet en Bord de Loire EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:00:00+02:00

2023-04-22T15:00:00+02:00 – 2023-04-22T17:00:00+02:00 ART CONTEMPORAIN ART empreinte galerie

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu EMPREINTE Galerie Adresse 2 rue d'Alibert 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville EMPREINTE Galerie Orléans

EMPREINTE Galerie Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

EMPREINTE GALERIE EMPREINTE Galerie 2023-04-22 was last modified: by EMPREINTE GALERIE EMPREINTE Galerie EMPREINTE Galerie 22 avril 2023 EMPREINTE Galerie Orléans orléans

Orléans Loiret