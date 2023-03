EMPREINTE Galerie expose EMPREINTE Galerie, 25 mars 2023, Orléans.

Aussi effrénées que charnelles, les peintures de MANUEL BALDASSARE présentent une vision poétique du 3ème millénium. Une exposition colorée et instinctive où l’impulsivité du geste touche directement le visiteur …

Samedi 25 Mars : 14h30/19h30

Dimanche 26 Mars : 14h30/19h30

Empreinte Galerie

3 Rue d’Alibert 45000 Orléans

Mais qui est l’Artiste ???

MANUEL BALDASSARE est né au Friûl en 1979 au nord-est de l’Italie. C’est un Artiste complet qui écrit, peint, dessine, chante, crée des installations audio et vidéos, fait de l’Art digital. Il habite ses visions d’univers parallèles et ses personnages du monde des possibles.

L’Artiste revendique son Art, direct et profondément émotionnel, marqué par une dualité aussi frénétique que paralysante où la spiritualité, l’introspection sont au service d’une autre réalité, sa réalité unique.

MANUEL BALDASSARE nous confie : « Je vis mon œuvre et mon œuvre est moi, c’est ma vie. Je ne vis pas en train de faire l’Artiste mais je suis mon Art. » En 2021, L’Artiste écrit et publie un livre de réflexions sur l’Art, de considérations, de poèmes sur sa vision du monde et de l’Art et sur le rôle de l’Artiste, intitulé « Sentiment Esthétique ».

L’Artiste raconte ses visions d’univers parallèles à travers la nature, les horizons lointains et la figure de l’humain écrasé par un monde lissé par la machine. Conscients de leurs zones d’ombre, mais incapables de les éclairer, les personnages de ses œuvres sont constamment à la recherche d’une identité confuse qui leur échappe.

MANUEL BALDASSARE interpelle les consciences au travers ses expositions notamment avec “Où est la paix” qui interroge le public … un tank rose devient -il un jouet et la guerre un jeu ? présentée à Paris et à Granlieu

« Utima Cena » Interprétation de l’œuvre de Leonardo da Vinci, est une installation mouvante qui évolue avec notre monde en perte de sens présentée à Miami, Paris, Venise, Zurich, etc.

“Réanimation Art” Installation pour la 55ème Biennale de Venise, partant d’une impulsion poétique contre la dépersonnalisation et la marchandisation d’un art préfabriqué, le projet artistique. Un message d’espoir qui dénonce la suprématie de la fabrication en série, l’écoulement des couleurs.

L’Artiste voyage où son Art le porte et l’emporte Venise, Zurich, Paris, Miami, Verone, Lubljana, New york, Pordenone etc …

MANUEL BALDASSARE pose ses œuvres durant 2 weekends à Orléans pour notre plus grand plaisir. Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte avec l’Artiste et Chloé Jourdan, Commissaire d’exposititon.

Manuel Baldassare