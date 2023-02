EMPREINTE GALERiE expose EMPREINTE Galerie, 3 février 2023, Orléans.

EMPREINTE GALERiE expose 3 – 5 février EMPREINTE Galerie

entrée libre

ANTO FILS DE POP & CEDRIC THERIN « CALVIFORNIA … »

EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Une rencontre entre les univers d’Antò fils de pop et de Cedric Therin. Loin des clichés sur l »Ile de beauté, mais respecteux des traditions et de l’histoire de leur ile, les 2 artistes expriment leurs visions modernes de la Corse et de Calvi au travers d’images englobant leurs sources d’inspirations et leurs esprits d’ouverture communs …

Une exposition en partenariat avec l’Association Amicale des Corses et Amis de la Corse du Loiret

Exposition Entrée Libre – Venez nombreux …

Vendredi 03 Fev : 14h30/20h

Samedi 04 Fev : 14h30/20h

Dimanche 05 Fev : 14h30/19h

En savoir + sur les Artistes …

ANTÒ Fils de POP vit et peint à Calvi, en Corse. Enfant des seventies, ce quadra fan de James Bond, Tim Burton, Batman et consorts, à la poésie subversive chevillée au cœur. Nourri au lait de l’esprit Canal+ et de la culture Pop, il est ‘no limit’ dans ses provocs sociétales à l’ironie tranchante. Il garde en permanence un œil laser branché sur la pub, le cinéma, la musique, le sport, la BD, les mangas, l’actualité… et son esprit passionné et curieux de tout sur la communication.

Autodidacte, Antò travaille l’acrylique à la manière de l’huile, en aplats bruts, simples et directs, sans tomber dans le système décoratif. Il crée des slogans à l’humour décapant (Pimp my Fiat), détourne avec irrévérence les héros de films (Lynch me I’m famous, Banana Trip : Quentin who ?, La Force G pour citer George-what-else-Clooney), de la musique (B on C)… Avec un talent majuscule, il secoue aussi les neurones avec quelques irrévérences religieuses (Al Capote, Vierge à l’iPod,…). Par-dessus tout, Antò délivre les réflexes de ses énervements, ses coups de cœur de manière frontale, radicale, mais offre aussi des hommages sensibles (à Marilyn ou Gainsbourg). Et on adore ça !

Antò revendique haut et fort une liberté et une spontanéité des pinceaux dans ses déclarations qui dézinguent. Et sa jubilation devient contagieuse. Il envoie des piques là où ça fait mal mais il dégaine toujours avec la légèreté de ceux qui aiment et respectent intensément la vie. Avec des titres qui décoiffent et une syntaxe à haut coefficient de dérision ajouté, les œuvres d’Antò tracent des perspectives espiègles comme autant de réponses lapidaires de la matière à une intention mentale qui n’est dupe de rien. Pionnier du ‘Pop art corse’, cette nouvelle génération d’artistes qui a dépassé l’anecdote folklorique et qui porte des messages internationaux forts. Il se permet des entorses à l’orthodoxie des symboles et des traditions de la Corse sans en égratigner pour autant l’âme ; et c’est là sa force, la mixité des cultures Corses et Internationales sont de rigueur chez lui car c’est ainsi qu’il se sent bien !

CEDIC THERIN Photographe établi et exerçant en Corse, élevé avec des parents graphistes, devait grandir, tout naturellement, dans le monde de la publicité. Fréquentant les cercles sportifs, il débute dans la photographie et la vidéo en parcourant, entre autres, maintes expéditions de montagne. L’Aventure, avec un grand A, le gagne aussitôt et lui permet, ainsi, de déclencher un style tout à fait particulier dans la mode comme dans l’illustration.

Son talent, original et moderne, est ainsi publié dans de nombreux magazines autour du monde. Passionnément séduit par la lumière, pour ses éditos, Cédric Therin se plait a mettre en scène ses images d’une touche, d’un genre, qui lui est propre pour un effet tout simplement artistique.

D’abord récompensé par deux concours photo : “Le Concours National du Centre Culturel du Château de Laporte” (mai 2021) et “Le Concours International Inoventa Awards” en septembre 2021, le photographe enchaîne successivement trois expositions photo – autant remarquées qu’appréciées – “Calvirama” (Corsica) en septembre 2021 avec ses portraits de fashion models du bien paraître, “Freedom For Free” (Roma) en décembre 2021 et “Wake up” (Corsica) en 2022 où il souligne les excès démesurés de notre société de consommation moderne, Cédric, avec ses caméras qui ne le quittent jamais, s’est replongé sur son prochain projet photographique que tout le monde attend.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-03T14:30:00+01:00

2023-02-05T19:00:00+01:00