PROLONGATION exposition « Street Art POP … » EMPREINTE Galerie 2 rue d’Alibert 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire L’Artiste David Samuzeau prolonge l’exposition « Street PopArt … » jusqu’au 18 décembre pour notre plus grand plaisir dès samedi de 15h à 19h – Venez nombreux – Entrée Libre

Empreinte Galerie

2 Rue d’Alibert Orléans Bord de Loire

2022-12-17T15:00:00+01:00

2022-12-17T19:00:00+01:00 David Samuzeau

